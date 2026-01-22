Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

На Украине сообщили о проведении неформального саммита лидеров ЕС

Лидеры Евросоюза 22 января в неформальной обстановке обсудят Украину
Ludovic Marin/Reuters

Лидеры стран Евросоюза проведут неформальный саммит, на котором, в том числе, обсудят Украину. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Лидеры стран-членов Евросоюза вечером 22 [января] соберутся на неформальный саммит, где среди прочего обсудят и Украину», — отмечается в сообщении.

Телеканал не приводит информацию о списке стран и других темах саммита.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. При этом вечером 22 января в Москве должны пройти переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали причину, по которой могут не состояться трехсторонние переговоры в ОАЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687289_rnd_8",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+