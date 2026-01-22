На Украине сообщили о проведении неформального саммита лидеров ЕС

Лидеры стран Евросоюза проведут неформальный саммит, на котором, в том числе, обсудят Украину. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Лидеры стран-членов Евросоюза вечером 22 [января] соберутся на неформальный саммит, где среди прочего обсудят и Украину», — отмечается в сообщении.

Телеканал не приводит информацию о списке стран и других темах саммита.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. При этом вечером 22 января в Москве должны пройти переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали причину, по которой могут не состояться трехсторонние переговоры в ОАЭ.