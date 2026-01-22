Размер шрифта
Премьер Ирландии призвал Европу сосредоточиться на Украине

Премьер Мартин: нам нужно смягчить риторику и сосредоточиться на Украине
Pool Philip Reynaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европе нужно «смягчить риторику» в отношении США и «сосредоточиться на Украине», так как «это насущная проблема». Об этом заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Ирландии Михол Мартин, пишет The Irish Times.

«Сейчас необходимо надлежащим образом урегулировать все вопросы. Думаю, нам нужно смягчить риторику и язык, снизить накал страстей и сосредоточиться на Украине, так как это насущная проблема», — сказал он.

Мартин подчеркнул, что Европе необходимо «развивать самостоятельность» во всех сферах. Однако он заявил и о важности того, чтобы отношения между Европой и США были прочными «в интересах Украины, а также устойчивого и справедливого мира».

21 января генсек НАТО Марк Рютте на форуме в Давосе также отметил, что Украина должна оставаться главным приоритетом для Европы, несмотря на другие международные кризисы, так как это «вопрос безопасности как для США, так и Европы».

До этого газета Financial Times написала, что тема Украины ушла на второй план из-за притязаний США на Гренландию. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на Гренландию.

Ранее Каллас заявила о кризисе в отношениях между Европой и США.

