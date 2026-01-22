Размер шрифта
Общество

Девятилетний мальчик спас семью из пожара в Новосибирской области

В Новосибирской области девятилетний мальчик спас семью из пожара
МЧС России

В Новосибирской области ребенок спас свою семью из пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 10 января на даче в поселке Каменушка — в доме находились четверо взрослых и ребенок. Когда все спали, в жилище начался пожар — первым возгорание заметил девятилетний мальчик, который в связи с этим разбудил отца.

Мужчина поднялся на второй этаж и увидел, что помещение заполнено дымом. После этого он сразу же организовал эвакуацию всей семьи из дома.

В результате случившегося дачный дом полностью сгорел вместе с баней, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Возгорание началось в дымоходе из-за воспламенения горючих материалов. Никто из членов семьи не пострадал.

Ранее многодетная семья лишилась дома из-за новогодней гирлянды.

