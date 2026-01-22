Размер шрифта
Ларисе Долиной предложили выйти на пенсию

Продюсер Рудченко: из-за ситуации с квартирой Долиной стоит задуматься о пенсии
Pavel Kashaev/Global Look Press

Продюсер и критик Павел Рудченко предложил народной артистке России Ларисе Долиной завершить карьеру и выйти на пенсию после скандала с квартирой. Его цитирует NEWS.ru.

Рудченко предположил, что скандал вокруг квартиры Долиной в Хамовниках уже начинает раздражать россиян. Он предположил, что история с новым разбирательством (вокруг спорного пруда на ее участке) не будет такой же резонансной.

Кроме того, посетовал эксперт, певица не предпринимает никаких шагов для улучшения своей репутации и потеряла время, когда можно было это сделать.

«Есть вероятность, что зрители продолжат относиться к ней негативно. Это может сказаться и на ее концертной деятельности, и на бренде «Лариса Долина». По сути, в сложившейся ситуации Лариса Александровна может подумывать о пенсии», — заключил Рудченко.

Суд поставил точку в споре покупательницы квартиры Полины Лурье и Долиной в конце 2025 года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Однако чтобы выселить Долину, пришлось задействовать приставов. В начале января процесс окончился.

Ранее жители села Славино, где находится резиденция Долиной, подтвердили, что раньше встречали артистку, но в последнее время она не появляется за городом.

