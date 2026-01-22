Во время пожара в Ленобласти не выжили 93-летняя блокадница и ее сын

В Ленобласти во время пожара не выжили 93-летняя блокадница и ее сын

В Ленинградской области пожилая женщина и ее сын не выжили во время пожара. Об этом со ссылкой на администрацию поселка Ульяновка сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 20 января в одном из жилищ. Во время пожара, причины которого не уточняются, не выжила 93-летняя блокадница. Ее сын получил очень сильные ожоги, его врачам также спасти не удалось.

Администрация поселка призвала оказать посильную помощь семье блокадницы. Причины и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливают специалисты МЧС по Тосненскому району.

