Общество

Во время пожара в Ленобласти не выжили 93-летняя блокадница и ее сын

В Ленобласти во время пожара не выжили 93-летняя блокадница и ее сын
В Ленинградской области пожилая женщина и ее сын не выжили во время пожара. Об этом со ссылкой на администрацию поселка Ульяновка сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 20 января в одном из жилищ. Во время пожара, причины которого не уточняются, не выжила 93-летняя блокадница. Ее сын получил очень сильные ожоги, его врачам также спасти не удалось.

Администрация поселка призвала оказать посильную помощь семье блокадницы. Причины и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливают специалисты МЧС по Тосненскому району.

До этого стало известно, что в Приморье будут судить мать, чьи дети остались одни в квартире и не выжили на пожаре. Женщина ушла из дома, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Ранее девятилетний мальчик спас семью из пожара в Новосибирской области.

