СМИ: армия Израиля уже завершила подготовку к удару США по Ирану

Вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану, а сама атака может быть произведена в любой момент. Об этом пишет издание The Times of Israel.

Как отмечает газета, в ближайшее время будет завершено развертывание американских сил на Ближнем Востоке.

Президент СЩА Дональд Трамп заявил, что приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится. Он сделал такое заявление в ответ на угрозы иранских властей. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, действительно ли президенту США удастся осуществить задуманное.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Ранее в МИД предостерегли россиян от поездок в Иран.