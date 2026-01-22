Тренер «Зенита» остался доволен дебютом Дивеева после перехода из ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал успешным дебютную игру в команде Игоря Дивеева, перешедшего из ЦСКА. Его слова приводит пресс-служба «Зенита».

«Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — сказал Семак.

Петербургский «Зенит» одержал победу над действующим чемпионом Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. В составе «Зенита» голы оформили Луис Энрике на 11-й минуте, Педро — на 20-й, Александр Соболев и Александр Ерохин на 71-й и 81-й минуте.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

Ранее Дивеев рассказал, к чему привыкает в «Зените» после перехода из ЦСКА.