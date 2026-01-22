Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Тренер «Зенита» остался доволен дебютом Дивеева после перехода из ЦСКА

Тренер «Зенита» Семак назвал хорошей дебют Дивеева в матче против «Шанхай Порт»
Telegram-канал «Igor Diveev #78»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал успешным дебютную игру в команде Игоря Дивеева, перешедшего из ЦСКА. Его слова приводит пресс-служба «Зенита».

«Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — сказал Семак.

Петербургский «Зенит» одержал победу над действующим чемпионом Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. В составе «Зенита» голы оформили Луис Энрике на 11-й минуте, Педро — на 20-й, Александр Соболев и Александр Ерохин на 71-й и 81-й минуте.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

Ранее Дивеев рассказал, к чему привыкает в «Зените» после перехода из ЦСКА.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687337_rnd_7",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+