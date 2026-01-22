В Саратове пассажир обстрелял водителя троллейбуса

В Саратове пассажир устроил конфликт в троллейбусе и выстрелил в водителя из аэрозольного пистолета, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в троллейбусе № 109, 27-летний ранее не судимый пассажир спровоцировал ссору с водителем троллейбуса, попытался его ударить, а затем выстрелил в сторону шофера из аэрозольного пистолета.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и задержали подозреваемого. Водитель после конфликта обратился в медицинское учреждение. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Крыму пассажир ударил водителя автобуса, попросившего его уступить место, и сорвал рейс. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и опросили свидетелей.

Ранее водитель ульяновской маршрутки избил пассажира, оплатившего проезд мятой купюрой.