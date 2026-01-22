Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Саратове пассажир обстрелял водителя троллейбуса

В Саратове пассажир обстрелял водителя троллейбуса из аэрозольного пистолета
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове пассажир устроил конфликт в троллейбусе и выстрелил в водителя из аэрозольного пистолета, пострадавшему потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел в троллейбусе № 109, 27-летний ранее не судимый пассажир спровоцировал ссору с водителем троллейбуса, попытался его ударить, а затем выстрелил в сторону шофера из аэрозольного пистолета.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские и задержали подозреваемого. Водитель после конфликта обратился в медицинское учреждение. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Крыму пассажир ударил водителя автобуса, попросившего его уступить место, и сорвал рейс. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта и опросили свидетелей.

Ранее водитель ульяновской маршрутки избил пассажира, оплатившего проезд мятой купюрой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687271_rnd_2",
    "video_id": "record::e4985c0b-4326-44a7-9598-321fed1c5766"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+