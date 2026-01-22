В Госдуме заявили, что Россия не будет вмешиваться, даже если США оккупируют всю Данию

Россия не будет вмешиваться в гренландский кризис, даже если Соединенные Штаты нападут на всю Данию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Россия не будет вмешиваться, если США нападут на Гренландию. Более того, даже если оккупируют и всю Данию. Нам этот раздор между странами Североатлантического альянса только на руку, и пока Дональд Трамп дрессирует собственных вассалов, Россия вполне может спокойно заниматься решением собственных геополитических вопросов на Украине. Уверен, что, если этот конфликт между Соединенными Штатами и ЕС продолжится, европейские страны, конечно, прибегут за защитой именно к нам, как к соседям по полушарию, которых атакуют с другого, недружественного. И из всей этой ситуации можно извлечь неплохую выгоду, балансируя между этими двумя частями западного мира, который, похоже, уже навсегда потерял единство», — сказал Журавлев.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под свой контроль Гренландию для обеспечения национальной безопасности Америки. Власти острова и Дании выступили против присоединения к США, их поддержали несколько стран ЕС.

21 января на экономическом форуме в Давосе Трамп пообещал, что не будет применять силу для установления контроля над Гренландией. Однако позже он выразил надежду, что люди «воспользуются здравым смыслом», поэтому США «не понадобится» применять силу.

Также глава Белого дома заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил ход переговоров по Гренландии.