Макрон с оптимизмом высказался о ситуации вокруг Гренландии

Макрон: ситуация вокруг Гренландии налаживается, но надо сохранять бдительность

Европа продемонстрировала способность защищать свои интересы перед лицом американских угроз, связанных с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к сохранению спокойствия и бдительности, пишет «Интерфакс».

«Я приветствую то, что после того, как мы начали неделю с эскалации, угроз (президента США Дональда Трампа - ИФ), угроз вторжения и введения таможенных тарифов, мы вернулись к ситуации, которая мне кажется куда более приемлемой, хотя мы и сохраняем бдительность», — заявил Макрон журналистам в Брюсселе, предваряя неформальный саммит ЕС, посвященный обстановке вокруг Гренландии.

Политик выразил мнение, что Европа, действуя сообща, способна добиться уважения в случае угроз, и это позитивный сигнал. По его словам, в ситуациях, когда Европе угрожают, вполне естественно проявлять солидарность и использовать механизмы для защиты своих интересов.

Макрон считает, что в настоящий момент обстановка стала более спокойной и предсказуемой.

Ранее Макрон обвинял США в стремлении ослабить Европу и пригрозить ей тарифами.