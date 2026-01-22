Размер шрифта
Орбан заявил о крахе действующего миропорядка и призвал заменить его

Орбан: необходимо заменить неэффективный миропорядок, основанный на правилах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche, что мир должен отказаться от неэффективного порядка, основанного на правилах. По словам главы венгерского кабмина, единственной альтернативой ему является предложенный президентом США Дональдом Трампом «новый порядок, основанный на сделках».

«Порядок, основанный на правилах, потерпел крах. С его помощью не удалось решить ни одной из основных проблем человечества, особенно в Западном полушарии. Поэтому нет смысла держаться за него», — сказал политик.

Он отметил, что всем необходимо «найти свое место в этой новой обстановке». По мнению Орбана, для этого мировым лидерам следует укреплять «личные отношения, заводить друзей и заключать сделки».

Накануне премьер-министр Канады Карни заявил, что его страна и весь остальной мир сегодня находятся на переломном этапе. По его словам, средние державы могут построить новый порядок в эпоху неограниченной власти великих держав.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай не формируют, а только оформляют новый миропорядок.

