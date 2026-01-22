Размер шрифта
Сын Кадырова опубликовал видео с собой в ковбойской шляпе и с цитатой из сериала

Адам Кадыров опубликовал видео с собой в шляпе с цитатой из «Игры престолов» 
Помощник главы Чечни и секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров опубликовал в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео в ковбойской шляпе, которое сопровождается цитатой из сериала «Игра престолов».

«Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и давно научился умирать», — говорит персонаж Тирион Ланнистер.

Telegram-канал «Осторожно, новости!» предположил, что это может быть «ответ на новости про его ДТП».

17 января анонимные чеченские Telegram-каналы писали, что сын главы республики Рамзана Кадырова Адам якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, Кадырова-младшего госпитализировали и перевезли в Москву. Сообщалось также, что вместе с Кадыровым в машине находился боец UFC Хамзат Чимаев, который получил серьезные травмы.

На фоне этих сообщений 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания с руководителями силовых структур республики, которое проводил его сын. На этом совещании Кадырову-младшему вручили золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за работу по «организации охраны и обеспечению безопасности» Запорожской АЭС.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости!» выяснил, что видео с участием Адама Кадырова на совещании было записано за сутки до предполагаемой аварии.

Ранее Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный.
 
