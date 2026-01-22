Размер шрифта
В Британии чиновник попытался подражать Путину и попал под следствие

DM: в Британии чиновник, пытавшийся подражать Путину, попал под следствие
Алексей Дружинин/РИА Новости

В Великобритании комиссар по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперт Мэттьюс попал под следствие из-за того, что намеревался организовать фотосессию, стилизованную под образ президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Daily Mail.

Мэттьюс направил электронное письмо сотруднице полиции Лестершира с просьбой организовать фотосессию для его предвыборной кампании, вдохновленную известными фотографиями Владимира Путина, позирующего без футболки на лошади.

Жалоба касается «обвинений в умышленном поощрении или содействии правонарушению и неправомерных действиях при исполнении служебных обязанностей».

По информации Daily Mail, специалисты управления не обнаружили признаков уголовного преступления. Дело было передано в комиссию по вопросам полиции и преступности, где специально созданный подкомитет проведет обсуждение инцидента с Мэттьюсом.

Знаменитые снимки Владимира Путина верхом на лошади с обнаженным торсом были сделаны во время его отдыха в Туве в августе 2009 года, когда он занимал пост главы правительства РФ.

Ранее известные фото Путина без футболки на лошади вызвали широкий общественный резонанс.

