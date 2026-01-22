В Москве бывший сотрудник автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей

В Москве задержали бывшего работника автосалона, который полгода воровал машины с охраняемой стоянки. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С заявлением в полицию обратился представитель одного из столичных автосалонов. Он сообщил о пропаже с охраняемой автостоянки 26-ти автомобилей, которые использовались для нужд компании и в рекламных целях. В угонах заподозрили бывшего сотрудника компании.

По версии следствия, он нашел через мессенджер скупщика краденых автомобилей и договорился с ним о сделке. Сообщник обеспечивал оплату и вывоз машин с территории стоянки на эвакуаторе, в течение полугода подельники воровали машины. По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей. Розыск остальных машин и возможных соучастников продолжается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный водитель поехал на украденном погрузчике прямо в полицейскую машину, распивая виски.