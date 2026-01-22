Размер шрифта
Близкие рассказали об обстоятельствах кончины актера из «Праведника»

Перед кончиной актер Солодуненко долго боролся с раком
kino-teatr.ru

Близкие рассказали об обстоятельствах кончины театрального и киноактера Виталия Солодуненко. Источник в окружении артиста цитирует aif.ru.

По словам собеседника издания, отметивший 1 января 80-летие артист долго боролся с раком.

«Плюс еще возраст, конечно, сказался», — сказал он.

Виталия Солодуненко не стало 20 января.

Прощание с ним пройдет 23 января в 10:00 в фойе Вышневолоцкого драматического театра, где актер служил с 2009 по 2020 год.

Солодуненко работал в театрах Новокузнецка, Уссурийска, Чкаловска, Комсомольска-на-Амуре. Снялся в 25 проектах, среди которых полнометражный фильм Сергея Урсуляка с Александром Яценко, Сергеем Маковецким, Марком Эйдельштейном «Праведник», а также сериалы «Сельский детектив», «Карпов», «Дилетант» и другие.

Ранее не стало актрисы Анастасии Городенцевой.

