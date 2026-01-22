Путин продлил проект по реформе высшего образования

Путин продлил до 2030 года пилотный проект по реформе высшего образования

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 2030 года пилотный проект по реформе высшего образования в РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

До изменений данный проект должен был реализовываться в 2023/24 — 2025/26 учебных годах. Теперь срок сдвинули до 2029/30 учебного года.

С мая 2023 года в шести ведущих университетах России реализуется пилотный проект по новой системе высшего образования. Он включает три ступени: базовое и специализированное образование, аспирантура. В рамках проекта были разработаны 173 новые образовательные программы.

Проект охватывает такие вузы, как Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

Ранее Путин заявил, что система образования России не должна терять своих основ.