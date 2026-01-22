Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
 (обновлено  )
Политика

Премьер Польши Туск дал совет США

Премьер Туск: США следует понимать разницу между доминированием и лидерством
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США в отношениях с Европой понимать разницу между лидерством и доминированием. Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета, выступление политика транслировало Польское телевидение.

По словам Туска, Польша всегда принимала лидерство США в трансатлантических отношениях, которое политик назвал «совершенно естественным». Премьер подчеркнул, что для Польши США всегда будут играть «самую важную роль» – в частности, в вопросах безопасности.

«Именно поэтому так важно для всех нас, а также для наших партнеров в Вашингтоне, понимать разницу между доминированием и лидерством», – заявил Туск.

Он также добавил, что сейчас отношения между Европой и США переживают «один из самых критических моментов», и назвал сохранение единства Европы «одной из самых важных вещей».

20 января президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего».

Кроме того, в новом докладе о внешней политике, безопасности и обороне ЕС депутаты Европарламента назвали заявления властей США по поводу захвата Гренландии «серьезной угрозой стратегическим интересам ЕС».

Ранее в Совфеде назвали «бойкотом» отказ европейцев от «Совета мира». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687217_rnd_6",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+