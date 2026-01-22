Премьер Польши Туск дал совет США

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США в отношениях с Европой понимать разницу между лидерством и доминированием. Об этом он заявил перед началом внеочередного заседания Европейского совета, выступление политика транслировало Польское телевидение.

По словам Туска, Польша всегда принимала лидерство США в трансатлантических отношениях, которое политик назвал «совершенно естественным». Премьер подчеркнул, что для Польши США всегда будут играть «самую важную роль» – в частности, в вопросах безопасности.

«Именно поэтому так важно для всех нас, а также для наших партнеров в Вашингтоне, понимать разницу между доминированием и лидерством», – заявил Туск.

Он также добавил, что сейчас отношения между Европой и США переживают «один из самых критических моментов», и назвал сохранение единства Европы «одной из самых важных вещей».

20 января президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США стремятся ослабить Европу и призвал не признавать «закон сильнейшего».

Кроме того, в новом докладе о внешней политике, безопасности и обороне ЕС депутаты Европарламента назвали заявления властей США по поводу захвата Гренландии «серьезной угрозой стратегическим интересам ЕС».

Ранее в Совфеде назвали «бойкотом» отказ европейцев от «Совета мира».