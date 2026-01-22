Размер шрифта
Премьер Дании заявила о «красных линиях» в вопросе Гренландии

Премьер Дании Фредериксен: мы не допустим перехода красных линий по Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с США вопросы безопасности в Арктике, но не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии. Ее слова передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнула, что Дания является суверенным государством, и ее основополагающие принципы не могут быть предметом торгов. Она отметила, что оборонное соглашение с Вашингтоном действует с 1951 года, и вопросы укрепления безопасности в арктическом регионе можно обсуждать.

Фредериксен также призвала страны Евросоюза к единству в сложившейся ситуации, заявив, что «Европа не должна быть разделена».

22 января президент США Дональд Трамп сообщил о том, что достиг договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над Гренландией. Также Трамп заявил, что сейчас идут «переговоры о деталях», и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Польше назвали поведение Трампа «шоу» и «цирком».

