Фигурист Гуменник заявил о недосягаемости Малинина из США

Российский фигурист Петр Гуменник высказался о возможности конкурировать с американцем Ильей Малининым. Его слова передает Sport24.

«Илья ушел на уровень вперед, быстрее всех перешел на стабильное исполнение всех четверных. Мне кажется, в будущем ребята подтянутся и смогут создавать ему конкуренцию. Но сейчас он, конечно, выглядит недосягаемым. Но это никак, пожалуй, не влияет на мою подготовку, потому что я уже все равно нашел свой оптимальный контент», — сказал Гуменник.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Илья Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. Для Малинина победа на чемпионате США стала 14-й подряд.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Гуменнику тяжело дастся конкуренция с Малининым на ОИ-2026.