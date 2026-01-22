Размер шрифта
В городе на юге Украины запретили «русскоязычный культурный продукт»

В городе Южноукраинске Николаевской области запретили русскоязычный контент
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

В городе Южноукраинске Николаевской области Украины ввели запрет на публичное использование произведений культуры на русском языке. Соответствующее решение было принято по итогам голосования на сессии горсовета, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Это мораторий на презентацию русскоязычного контента в учреждениях культуры и образования, чтобы не звучала русская музыка, чтобы не использовались русские книги и тому подобное», — приводит издание слова начальника управления молодежи, спорта и культуры Нели Захарко.

В декабре 2025 года Верховная рада Украины исключила русский из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков. Решение принято с третьей попытки: впервые законопроект вносили еще в 2024 году, но отозвали, а затем его вновь сняли с рассмотрения парламента в октябре 2025-го. Статус русского языка на Украине остается одной из тем переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, при этом президент республики Владимир Зеленский отказывается признавать его государственным, называя подобные требования «ультиматумом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили о невозможности запретить русский язык в школах на Украине.

