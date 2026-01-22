Юрист назвала условие, при котором Джиган может расторгнуть брачный договор

Юрист Елена Архипова назвала условие, при котором рэпер Джиган может расторгнуть брачный договор со своей супругой — блогершей Оксаной Самойловой. Ее цитирует aif.ru.

Супруги подписали брачный договор в 2020 году. По словам Архиповой, российское законодательство допускает оспаривание брачного договора, если будет доказано, что на момент его подписания человек не мог осознавать значение своих действий или руководить ими.

«Речь может идти, например, о тяжёлом психологическом состоянии, введении в заблуждение, давлении, злоупотреблении доверием, а также о ситуации, когда один человек воспользовался уязвимым положением другого», — объяснила она.

Доказать обман в суде могут медицинские документы, заключения экспертиз, показания свидетелей, подтверждение того, что другая сторона знала или должна была знать о таком состоянии, перечислила юрист. Слов о пережитом стрессе, подчеркнула она, будет недостаточно.

Архипова добавила, что суды рассматривают подобные дела индивидуально, оценивая совокупность обстоятельств: состояние обеих сторон на момент заключения договора, баланс интересов, наличие давления или заблуждения, а также поведение супругов до и после подписания соглашения.

18 января адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер будет оспаривать брачный договор с Самойловой. Сторона рэпера отметила, что Джиган подписывал договор после психоэмоционального кризиса и госпитализации в психбольницу. По словам юриста, рэпер узнал условия контракта уже во время бракоразводного процесса.

Ранее адвокат Джигана высказался о разделе имущества рэпера с женой.