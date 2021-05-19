Путин и Алиев обсудили недавний инцидент на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонную беседу, во время которой обсудили инцидент, который недавно произошел на армяно-азербайджанской границе, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, главы государств уделили внимание недавнему инциденту на границе Азербайджана и Армении. Обе стороны выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе двух республик осуществлялось «исклю­чи­тельно политико-диплома­ти­чес­кими методами».

Согласно заявлению пресс-службы, в ходе разговора отмечалось, что Москва «продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы».

Отмечается, что Путин и Алиев также обсудили ситуации вокруг Нагорного Карабаха «с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности в регионе» – «в полном соответствии» с трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020 года и от 11 января.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.