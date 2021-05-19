Цена биткоина упала ниже $35 тысяч впервые со 2 февраля

Цена биткоина в среду, 19 мая, опустилась ниже отметки в $35 тыс. впервые со 2 февраля текущего года, гласят данные торгов на бирже Binance.

Так, по состоянию на 16.00 мск стоимость криптовалюты снизилась на 20,4%, до $34,9 тыс. При этом самая низкая цена за сутки достигала $34 488.

В свою очередь портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что эта цифровая валюта дешевеет на 24,3%, до $33 тыс.

На прошлой неделе стоимость биткоина упала более чем на 17%.

Ранее стратег Bloomberg Майк Макглоун предрек биткоину рост до $400 тыс. в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах, когда такая цифровая валюта торговалась за рекордные суммы.