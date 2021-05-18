Нарышкин заявил об открытой конфронтации Великобритании с Россией

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что Великобритания идет на открытую конфронтацию с российской стороной вместо того чтобы развивать диалог. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики», — подчеркнул глава СВР.

Кроме того, Нарышкин отметил, что для того, чтобы наладить диалог России и Великобритании необходимо «уйти от взаимных бездоказательных обвинений».

«Мы считаем, что взаимодействие двух наших стран в интересах укрепления стабильности, международной безопасности просто необходимо», — сказал он.

Ранее Нарышкин объяснил, почему Лондон не осуждает нарушения демократии в США.