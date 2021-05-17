Земан назвал Бабиша своим желаемым преемником

Президент Чехии Милош Земан заявил о том, что в будущем хотел бы видеть своим преемником действующего премьер-министра республики Андрея Бабиша. Об этом cообщает Novinky.cz.

«Премьер-министр Бабиш заслуживает того, чтобы баллотироваться [на пост президента], и я определенно проголосую за него. Он проделал невероятный объем работы, в отличие от тех, кто только критиковал», — подчеркнул лидер государства.

Кроме того, он отметил, что Чехия, за исключением Болгарии, была бы единственной страной-членом Евросоюза, которую «возглавлял бы солдат».

Президентский срок Земана истекает в 2023 году.

Выборы главы государства должны состояться в январе 2023 года. Если действующий премьер-министр выставит свою кандидатуру, то, по мнению политологов, у него есть большие шансы возглавить страну на предстоящие пять лет.

Ранее Земан раскритиковал экс-главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V».

Земан, переизбранный на второй срок в 2018 году, не может больше претендовать на высший президентский пост. Выборы в Чехии должны состояться в январе 2023 года.