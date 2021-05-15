Пушков прокомментировал слова Климкина о России и Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об Украине в контексте слов президента России Владимира Путина о превращении ее в антипод России.

«Иногда экс-главу МИД Украины Климкина все же посещают здравые мысли. У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа», — написал Пушков.

До этого Климкин заявил, что, в контексте якобы возможных ответных действий России на возбужденное уголовное дело в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Путин использовал новую агрессивную риторику.

«Слова Путина не стоит недооценивать. Путин говорит о нас как о постоянном источнике проблем для России и как о ее антиподе. Такой лексикой он еще не пользовался. Ответ Кремля будет ассиметричный и очень жесткий», — заявил Климкин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал реакцию Климкина на слова Путина об Украине как антиподе России.