СМИ назвали приемлемого для Вашингтона потенциального главу Ирана

Правительство Соединенных Штатов видит председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа в качестве приемлемого для себя лидера Ирана. Об этом, ссылаясь на американских чиновников, сообщает газета Politico.

Как утверждают собеседники издания, Галибаф стал бы подходящим партнером, способным возглавить страну и вести переговоры с Вашингтоном, он является «популярным выбором». В то же время, США пока не определились с кандидатом, рассматриваются сразу несколько человек, с которыми можно будет заключить сделку.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась обсуждать эту тему, заявив, что подобные деликатные дипломатические вопросы не могут рассматриваться через СМИ.

23 марта газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильский источник сообщила, что Галибаф представляет Исламскую Республику на переговорах с США.

Ранее в парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня.