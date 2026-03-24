Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ назвали приемлемого для Вашингтона потенциального главу Ирана

Politico: спикер паламента Ирана Галибаф устраивает США в качестве лидера страны
Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Соединенных Штатов видит председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа в качестве приемлемого для себя лидера Ирана. Об этом, ссылаясь на американских чиновников, сообщает газета Politico.

Как утверждают собеседники издания, Галибаф стал бы подходящим партнером, способным возглавить страну и вести переговоры с Вашингтоном, он является «популярным выбором». В то же время, США пока не определились с кандидатом, рассматриваются сразу несколько человек, с которыми можно будет заключить сделку.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась обсуждать эту тему, заявив, что подобные деликатные дипломатические вопросы не могут рассматриваться через СМИ.

23 марта газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильский источник сообщила, что Галибаф представляет Исламскую Республику на переговорах с США.

Ранее в парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!