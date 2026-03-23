«Правый глаз пока не видит». Как Лерчек борется с раком

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на фоне выявленного рака четвертой стадии ослепла на правый глаз, сообщил в соцсетях ее жених, отец ее ребенка Луис Сквиччиарини. Производство по ее уголовному делу приостановлено в связи с тяжелым заболеванием, а дело о банкротстве продолжает рассматриваться в Арбитражном суде. На последнем заседании выяснилось, что долг Чекалиной перед Федеральной налоговой службой полностью погашен.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ослепла на правый глаз из-за осложнений, вызванных диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Об этом в соцсетях сообщил жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини.

«Лера прошла первую химию и иммунную терапию. Скоро мы начинаем вторую. Всего их будет девять. Мы молимся, чтобы она чувствовала себя лучше. Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии», — написал он.

Об ухудшении здоровья Лерчек сообщалось на прошлой неделе: по заявлению адвокатов блогера, помимо выявленного рака желудка четвертой стадии и распространения метастазов у женщины выявили перелом двух позвонков, поражение костей черепа, опухоль в мозге, ухудшение зрения и болевой синдром на девять-десять баллов (из десяти).

23 марта в Гагаринском суде Москвы прошло очередное заседание по делу бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина (их с экс-супругой обвиняют в выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов). Как сообщает издание Super, Чекалин заявил, что совсем не завидует бывшей супруге из-за освобождения от судебных слушаний по состоянию здоровья. По его словам, в настоящий момент они не общаются, а о ее состоянии ему сообщают их общие дети.

«У супруги тяжелое заболевание, поэтому лучше быть в суде, чем болеть. Ей точно не позавидуешь», — отметил Чекалин.

Обвинение в адрес следователей

На прошлой неделе Валерия Чекалина направила в Следственный комитет заявление о привлечении к ответственности следователей, которые не разрешали ей посещать врача. Из-за этого у нее вовремя не диагностировали онкологическое заболевание, дошедшее сейчас до четвертой стадии.

Со ссылкой на текст заявления РИА Новости сообщало, что, по утверждению Лерчек, во время нахождения под домашним арестом ей неоднократно отказывали в посещении больницы, несмотря на неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота. Всего таких ходатайств было заявлено более десяти. К заявлению прилагалась хронологическая справка о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу. Лерчек просит привлечь их к ответственности по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Telegram-канал Baza уточняет, что, по утверждениям Чекалиной, «следователь говорил ей, что ее пустят к врачу только в случае признания вины».

Позже ГУ МВД России по Москве выступило с опровержением этих утверждений. В полиции заявили, что все поступавшие от защитников Валерии Чекалиной ходатайства на посещение государственных медицинских учреждений «были удовлетворены в полном объеме». Однако ей дважды отказали в посещении коммерческих больниц.

О возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению адвокатов блогера пока информации нет.

Долг погашен

К настоящему времени долг Валерии Чекалиной (Лерчек) перед Федеральной налоговой службой полностью погашен. Об этом, как сообщает РИА Новости, стало известно на заседании Арбитражного суда по делу о ее банкротстве.

Представитель Лерчек Максим Курносов передал суду документ о перечислении 176 млн рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам (он оценивался в 173 млн рублей).

«Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует», — сказал он.

Сумма была внесена физическим лицом, чье имя не разглашается. В связи с тем, что к моменту заседания сумма еще не поступила на счета ФНС, слушания были перенесены на 31 марта.