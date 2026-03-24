«Уловки Трампа разоблачены»: Иран нанес новые удары по базам США на Ближнем Востоке

После слов Трампа о перемирии Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке
После заявлений президента США Дональда Трампа о возможном перемирии Иран нанес серию ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке и объектам на территории Израиля. В заявлении командования КСИР подчеркивается, что высказывания американского президента не повлияют на позицию Тегерана, а «отступление врага будет продолжаться до окончательной победы».

Иран отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможном перемирии серией ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке и объектам на территории Израиля. Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Противоречивое поведение лживого президента США не заставляет нас пренебрегать фронтом и продолжением борьбы с жестоким противником. Психологические уловки Трампа разоблачены!» — говорится в заявлении КСИР.

В публикации говорится, что волна иранских атак стала 77-й по счету. Удары по американским базам Али Салема, Аль-Хардж и Аль-Дафра и объектам на территории Израиля наносились с помощью баллистических ракет малой дальности «Зульфикар», ракет средней дальности «Хайбар Шакан», а также «высокоточных разрушительных дронов».

Также в КСИР заявили, что «отступление врага будет продолжаться до окончательной победы».

С кем вел переговоры Трамп

В понедельник Дональд Трамп заявил, что после успешных переговоров с Тегераном Соединенные Штаты прекратят удары по целям в Иране на пять дней.

«С удовлетворением сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран провели за последние два дня очень хорошие и продуктивные переговоры, направленные на полное и всеобъемлющее урегулирование наших разногласий на Ближнем Востоке. Учитывая тон и характер этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые продлятся всю неделю, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — написал американский лидер.

Со стороны Ирана эти высказывания вызвали непонимание.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем Telegram-канале сообщил, что республика не ведет никаких переговоров с США.

В МИД Ирана отметили, что решение США отложить удары по энергообъектам страны — не что иное, как попытка временно повлиять на цены на энергоносители.

Официальный представитель комитета по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Резаи в соцсети X написал, что «Дональд Трамп и США снова отступили», добавив, что «битва продолжается».

«Трамп отказался от атак на жизненно важную инфраструктуру после того, как военные угрозы Ирана стали реальными. Давление со стороны финансовых рынков и угрозы, связанные с облигациями в США и на Западе, стали еще одним важным фактором, повлиявшим на это решение», — приводит агентство Tasnim слова источника в иранском силовом блоке.

Некоторое время оставалось неясным, с кем из иранского руководства могли вестись переговоры. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что речь могла идти о спикере парламента Ирана Мохаммаде-Багере Галибафе. Сам он это опроверг.

«Новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и во избежание трясины, в которой увязли США и Израиль», — написал Галибаф в соцсети Х.

По его словам, «иранский народ требует полного и справедливого наказания агрессоров», а все иранские должностные лица «будут твердо поддерживать своего верховного лидера и народ до тех пор, пока эта цель не будет достигнута».

Кроме того, в Совете обороны Ирана сообщили, что в случае наземной операции США все морские пути в Персидском заливе будут заминированы.

«Любые попытки врага атаковать иранские берега или острова приведут к тому, что, согласно обычной военной практике, все проходы и транспортные линии в Персидском заливе и на побережье будут заминированы различными морскими минами, включая плавающие мины», — говорится в заявлении, опубликованном агентством Fars.

В нем также отмечается, что нейтральные страны могут согласовывать с Тегераном проход своих кораблей через Ормузский пролив — и это единственный безопасный к настоящему времени путь следования в этой акватории.

Американская телекомпания CBS News со ссылкой на военные источники сообщает, что, несмотря на заявления Дональда Трампа, планы США по отправке на Ближний Восток нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков не изменились. Военнослужащие находятся в пути, и приказа об изменении маршрута не поступало.

 
