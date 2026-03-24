В России подешевела селедка

Экономист Абрамов: цены на сельдь в России снизились более чем на 8% за неделю
Сельдь в российских магазинах подешевела на 8,1% за неделю с 14 по 21 марта, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 14 по 21 марта значение Индекса Мишек выросло на 1,0% по сравнению с его увеличением на 0,6% неделю назад. За неделю снизились цены на сельдь «Матиас» (-8,1%). Повысились цены на бананы (+7,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+7,1%), сливочное масло (+4,3%) и морковь (+3,7%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек снизилось на 2,8% по состоянию на 21 марта по сравнению с его ростом на 0,3% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), яйца «Окские» категории С1 (+8,3%), подсолнечное масло «Олейна» (+6,5%), белый хлеб (+4,8%) и сливочное масло «Домик в деревне» (+4,3%).

За год подешевели куриные тушки «Каждый день» (-32,7%), черный чай «Акбар» (-20,5%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (-16,7%), сельдь «Матиас» (-15,0%), бананы (-8,5%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-7,7%) и морковь (-3,4%). Цены на апельсиновый сок J7 и конфеты «Мишка косолапый» за год не изменились.

Согласно статистике ЦБ на 16 марта, годовая инфляция в России составила 5,9%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь и яйца.

 
