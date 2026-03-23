«За сутки кардинально изменил позицию». Что не так с перемирием Трампа?

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что стоит за этим заявлением и почему приказы Трампа могут самым пагубным образом сказаться на настрое американских военных.

«С удовольствием сообщаю, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке», — написал президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

22 марта глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум, пригрозив уничтожить электростанции страны, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

В Тегеране не подтвердили факт переговоров с Вашингтоном.

«Между Тегераном и Вашингтоном нет никаких переговоров. Заявления президента США направлены на попытки снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — утверждается в заявлении МИД Ирана.

Обратим внимание — президент США всего за сутки кардинально изменил свою позицию, самым существенным образом сказывающуюся на ходе военных действий . И надо прямо сказать, подобное решение Дональда Трампа никак не характеризует его с положительной стороны как верховного главнокомандующего Вооруженными силами США.

Для лидера государства и военного вождя решение наголову разгромить противника должно быть бесповоротным и самым решительным образом, с полным напряжением имеющихся сил и средств, доведено до конца. Стремление к победе должно быть в голове и сердце каждого верховного главнокомандующего. И он должен внушить эту решимость всем своим подчиненным. По-другому воевать просто нельзя.

А тут — решение снести с лица земли иранские электростанции и энергетическую инфраструктуру, и менее чем через сутки — отложить любые военные удары по этим целям. Крылатое выражение «приказ — контрприказ (отмена ранее отданных указаний) — беспорядок» в этом случае весьма близко к истине.

И подобная практика работы верховного главнокомандующего Вооруженными силами США может самым пагубным образом сказаться на настрое и морально-психологическом состоянии подчиненных войск (сил). Если, к примеру, раньше подчиненные Дональда Трампа руководствовались правилом «приказ верховного — приказ Америки», то теперь стержневым стилем работы бойцов и командиров ВС США на Ближнем Востоке запросто может стать «погоди выполнять — отменят».

Что значит приказ Трампа?

Вернемся к решению Дональда Трампа «отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней». В этих словах есть определенные неточности. Хорошо, по электростанциям отложить. А по остальным объектам на территории Исламской Республики? Командным пунктам, узлам связи, группировкам войск, стартовым позициям ракетных войск, предприятиям ОПК — продолжать? Или тоже отложить на пять дней?

Однозначной определенности в словах главы Белого дома нет. А если Трамп в таком же стиле диктует своим штабам тексты оперативных директив? Любые слова верховного главнокомандующего для подчиненных должны по определению исключать любую двойственность и все то, что может быть неверно истолковано.

И то, что Дональд Трамп в войне против Ирана берет пятидневную паузу, заставляет в очередной раз задуматься — а правильно ли глава Белого дома сформулировал военно-политические цели этого вооруженного противостояния? И однозначно ли он ответил на вопрос — возможно ли достижение поставленных целей сугубо военными средствами? Похоже, ни на первый пункт, ни на второй у главы Белого дома однозначных ответов нет. А если бы были, то он не брал бы пятидневной паузы.

Вполне вероятно, что у самых преданных сторонников Дональда Трампа начинают возникать сомнения в отношении полководческих данных главы Белого дома, и даже у адептов президента США пока только в голове начинают крутиться фразы типа: «Нет, он явно не Евгений Савойский, ни Густав Адольф, ни Гельмут Мольтке».

А ведь Трампу как воздух нужна убедительная победа в этой войне. И, решившись опробовать свои силы и возможности на таком серьезном и опасном противнике как Иран, глава Белого дома поставил на карту если не все, то очень многое. Соединенные Штаты второго Афганистана ему не простят. И Байденом в этом случае прикрыться будет невозможно .

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).