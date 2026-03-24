Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

С Тимура Иванова взыщут миллиарды по делу о растрате

Кирилл Брага/РИА Новости

С экс-заместителя министра обороны России начали принудительно взыскивать свыше 4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Судебные приставы получили из Мосгорсуда материалы о том, что в результате незаконного вывода средств Иванов похитил более 3,9 млрд рублей. Кроме того, суд оштрафовал бывшего чиновника на 100 млн рублей. В отношении Иванова мировым судьей возбуждено третье исполнительное производство по долгам за электричество в 44 тыс. рублей. Таким образом, судебные приставы должны в общей сложности взыскать с экс-заместителя министра обороны более 4 млрд рублей.

5 марта сообщалось, что Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», заявил, что хочет воспользоваться правом уйти в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он хочет «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь на СВО.

Ранее Генпрокуратура обжаловала решение суда по иску об изъятии имущества Тимура Иванова и его близких.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
