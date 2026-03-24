С Тимура Иванова взыщут миллиарды по делу о растрате

С экс-заместителя министра обороны России начали принудительно взыскивать свыше 4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Судебные приставы получили из Мосгорсуда материалы о том, что в результате незаконного вывода средств Иванов похитил более 3,9 млрд рублей. Кроме того, суд оштрафовал бывшего чиновника на 100 млн рублей. В отношении Иванова мировым судьей возбуждено третье исполнительное производство по долгам за электричество в 44 тыс. рублей. Таким образом, судебные приставы должны в общей сложности взыскать с экс-заместителя министра обороны более 4 млрд рублей.

5 марта сообщалось, что Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», заявил, что хочет воспользоваться правом уйти в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он хочет «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь на СВО.

Ранее Генпрокуратура обжаловала решение суда по иску об изъятии имущества Тимура Иванова и его близких.