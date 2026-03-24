В Севастополе силы ПВО отражают атаку на город

Развожаев: в ходет отражении атаки на Севастополь уничтожена воздушная цель
Евгений Биятов/РИА Новости

Поздразделения противовоздушной обороны (ПВО) отражают украинскую атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Российские военные уже уничтожили одну воздушную цель над морем в районе Северной стороны.

Губернатор призвал горожан к проявлению осторожности и посоветовал им покинуть открытые пространства и находиться в безопасных местах.

19 марта Развожаев сообщил, что упавшие в ходе отражения атаки на Севастополь обломки дронов вызвали пожары в городе.

В этот же день стало известно, что участок леса в пригороде Севастополя загорелся из-за падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата.

18 марта в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года потеряли более 124 тыс. дронов.

Ранее в Севастополе нашли сбитый украинский дрон.

 
