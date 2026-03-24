Траты россиян на онлайн-подписки взлетят до 30 тыс. рублей в этом году

Онлайн-подписки дорожают не из-за одного НДС. Налог дал механический плюс к цене, но основной удар — в росте себестоимости контента, инфраструктуры и маркетинга, а также в «разрезании» пакетов. Цифровая корзина россиянина в 2026 подорожает в среднем на 15–25%. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Николаева, финансовый аудитор и аналитик.

«Если коротко, рынок онлайн-подписок в 2026 году вышел в фазу зрелости. Это момент, когда рост аудитории замедляется, а выручку приходится увеличивать не за счет новых пользователей, а за счет действующих. И именно это люди сейчас ощущают в кошельке», — объяснила она.

По словам аналитика, повышение НДС до 22% — это автоматический прирост цены примерно на 1,6–2% к конечному тарифу по сравнению с прежней ставкой.

«Если годовая подписка стоила условные 12 тыс. рублей, чисто налоговый эффект — это плюс около 200–300 рублей. Это неприятно, но не объясняет скачок до 15 тысяч. НДС — удобный «триггер» для пересмотра цен, но не корневая причина», — уверена Николаева.

Вторая причина роста цен — себестоимость цифрового продукта. Это лицензии, производство оригинального контента, IT-разработка, серверные мощности, хранение данных, защита от пиратства, комиссии платежных систем, маркетинг.

«За последние три года издержки выросли двузначными темпами: контент — дороже из-за конкуренции за эксклюзивы; облачная инфраструктура — из-за роста стоимости оборудования и энергоресурсов; маркетинг — потому что привлекать новых пользователей стало существенно сложнее. В условиях насыщения рынка сервисы вынуждены повышать ARPU средний доход на пользователя). Это и есть стратегический мотив роста цен», — пояснила эксперт.

Помимо этого, раньше ставка делалась на широкий пакет «все включено». Сейчас же базовый тариф становится входным билетом, а за премиум-функции, отдельные жанры, семейный доступ или повышенное качество просят доплату.

«В экономике это называется price discrimination — разделение аудитории по готовности платить. В итоге пользователь платит больше, даже если номинальная «база» выросла умеренно», — заявила аудитор.

При этом многие сервисы сдерживали рост цен 2–3 года, чтобы не терять аудиторию. В 2026 году для повышения цен совпали три фактора: налоговые изменения, рост издержек и регуляторные нововведения (в том числе ограничения на автоплатежи при отзыве согласия). Это усиливает риски потери подписчиков, поэтому компании заранее компенсируют возможное падение retention повышением тарифов.

«Наиболее чувствительны к росту цен: онлайн-кинотеатры — из-за высокой доли затрат на контент; облачные хранилища — из-за инфраструктурных расходов; сервисы с ИИ-функциями — потому что вычислительные мощности дороги. Музыкальные стриминги будут расти умереннее, так как у них ниже себестоимость производства собственного контента, но высокая доля роялти», — заявила специалист.

Таким образом, если в 2025 году средний активный пользователь тратил на 3–5 подписок около 20–25 тыс. рублей в год, то в 2026-м эта сумма приблизится к 25–32 тыс. рублей. Рост — 15–25%, в зависимости от набора сервисов. Причем главный прирост дадут дополнительные опции, а не базовые тарифы.

«Примерно треть выручки компаний тратится на контент и лицензии, четверть — на инфраструктуру и IT, 10–15% — маркетинг и удержание, далее — налоги и операционные расходы. Чистая прибыль в зрелом рынке ниже, чем принято думать: конкуренция высока», — резюмировала Николаева.

