Умер зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по обороне от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, чьи слова были опубликованы на официальном сайте Думы.

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

Председатель ГД отметил, что смерть Швыткина — невосполнимая потеря, и подчеркнул, что коллегам он запомнится как «скромный, отзывчивый и надежный товарищ».

Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Он был депутатом Государственной Думы седьмого и восьмого созывов. За свои заслуги он был награжден тремя орденами Мужества, рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе».

