КНДР внесла изменения в свою конституцию

КНДР убрала слово «социалистическая» из названия конституции
КНДР решила исключить слово «социалистическая» из названия своей конституции и внесла в документ ряд изменений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, на второй день первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва председатель собрания Чо Ён Вон выступил с докладом. Он подчеркнул, что изменения в Конституцию республики, соответствующие требованиям нового этапа развития, являются важной вехой для юридического обеспечения успешного продвижения социалистического строительства.

Чо Ён Вон также подробно рассказал о содержании законопроекта, в рамках которого «Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики» была переименована в «Конституцию Корейской Народно-Демократической Республики», сообщает ЦТАК.

Верховное народное собрание рассмотрело законопроект и единогласно приняло постановление о внесении изменений и дополнений в ранее существовавшую социалистическую конституцию.

Ранее Ким Чен Ын официально объявил Республику Корея враждебным государством.

 
