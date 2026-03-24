СМИ: число жертв авиакатастрофы в Колумбии выросло до 48

Количество погибших в результате крушения самолета в колумбийском департаменте Путумайо увеличилось до 48 человек. Об этом сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на собственные источники.

«На данный момент число погибших в результате авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо, Путумайо, достигло 48. 38 из них уже находятся в морге», — говорится в сообщении.

Спасательные работы на месте трагедии продолжаются: ведется извлечение тел из-под обломков воздушного судна.

До этого власти сообщали о восьми погибших и десятках пострадавших. Президент Колумбии Густаво Петро указал, что в медицинские учреждения были доставлены 77 раненых.

Согласно информации, предоставленной военными источниками, на борту военно-транспортного самолета C-130 находилось 125 человек, в основном военнослужащие. Авиакатастрофа произошла в районе Пуэрто-Легисамо, вскоре после взлета. На данный момент причины крушения остаются невыясненными, ведется следствие.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.