HR-эксперт Быханов: в России наступила новая фаза рынка труда — «режим ожидания»
Российский рынок труда переживает нетипичный период: он больше не является ни «рынком кандидата», ни «рынком работодателя». Это новая фаза — рынок ожидания, где обе стороны заняли выжидательную позицию, рассказал «Газете.Ru» Владислав Быханов, управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE.

По его словам, текущая ситуация ломает привычную логику найма: «Сегодня работодатели не диктуют правила игры, ведь у многих компаний просто недостаточно новых проектов, чтобы активно нанимать и формировать жесткие условия. Но и кандидаты не спешат соглашаться на первое попавшееся предложение — они предпочитают ждать более понятной и стабильной ситуации».

Дополнительный фактор — сезонность. Летний период традиционно считается более спокойным, но в 2025–2026 годах он усиливает эффект стагнации.
Компании откладывают решения по расширению команд, а соискатели — активный поиск. В результате рынок фактически «замирает». Вакансии есть, кандидаты есть, но скорость найма снижается.

«Сейчас мы наблюдаем редкий баланс: и работодатели, и кандидаты готовы переждать ближайшие месяцы. Это не похоже на кризис в классическом смысле, а больше — на паузу перед новым циклом роста», — отмечает эксперт.

На фоне этой неопределенности стремительно растет альтернативный сегмент — платформенная занятость. Фриланс-биржи, маркетплейсы услуг и цифровые платформы становятся полноценной моделью занятости для миллионов людей.

Эксперты отмечают, что этот тренд уже меняет структуру рынка труда: специалисты все чаще выбирают гибкость вместо стабильности, компании — проектную работу вместо постоянного найма, к тому же снижается зависимость бизнеса от штатных сотрудников. В перспективе такие платформы могут превратиться в самостоятельную экономическую и даже политическую силу.

Еще один важный сдвиг — изменение подхода к построению бизнеса. Неопределенность на рынке труда заставляет предпринимателей искать модели, менее зависимые от человеческого фактора.

Речь идет об автоматизации процессов, использовании ИИ, сокращении постоянных команд, переходе к гибким структурам.

Фактически бизнес начинает адаптироваться к миру, где стабильный наем больше не является гарантией устойчивости.

Эксперты сходятся во мнении, что текущий «режим ожидания» — явление временное. Однако рынок труда после него уже не будет прежним.

Среди ключевых изменений, которые, вероятно, закрепятся:

— рост доли проектной и платформенной занятости;
— снижение роли классического найма;
— усиление конкуренции за сильных специалистов;
— гибридные модели работы как стандарт.

Пока же рынок остается в точке неопределенности и выигрывают самые адаптивные, констатировал Быханов.

