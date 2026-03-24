В России исключили длительное ослабление рубля

Экс-сенатор Епифанова: к концу весны доллар будет стоить максимум 94 рубля
Говорить о формировании устойчивого долгосрочного тренда на ослабление рубля преждевременно. Максимальным значением доллара к концу весны может стать уровень в 94 рубля, заявила «Газете.Ru» председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова.

«Несмотря на снижение ключевой ставки до 15%, ее уровень остается достаточно высоким по историческим меркам, что сохраняет привлекательность рублевых активов для инвесторов и поддерживает спрос на национальную валюту. Ключевым фактором поддержки рубля в ближайшее время станет налоговый период. К концу марта — началу апреля российские экспортеры традиционно выходят на рынок с масштабными продажами валютной выручки для исполнения обязательств перед бюджетом. Этот приток предложения иностранной валюты способен оказать существенную поддержку рублю и стабилизировать курс», — отметила Епифанова.

По ее словам, если текущие негативные факторы (снижение ключевой ставки, прекращение Минфином плановых операций по продаже юаней и золота из резервов, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке) продолжат оказывать давление на российскую валюту, то к концу весны курс доллара будет в диапазоне 85–94 рублей, а евро — в коридоре 98–105 рублей. Этот прогноз учитывает сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также влияние внешних рисков, однако внутри этого периода вероятны кратковременные периоды укрепления рубля, подчеркнула Епифанова.

По ее словам, минимальные значения курса, скорее всего, придутся на конец апреля и будут напрямую связаны с пиком налогового сезона: в этот период экспортеры консолидированно выходят на валютный рынок для продажи выручки, что создает временный избыток предложения и толкает курс вниз. Такое укрепление, как правило, носит краткосрочный характер, уточнила глава союза. После завершения налоговых выплат баланс сил может вновь сместиться в пользу покупателей валюты, и курс доллара, вероятно, вернется в диапазон 80–82 рублей, а евро — 94–96 рублей, допустила Епифанова.

По данным Investing.com, 23 марта доллар стоил более 81,9 рубля, евро — более 95 рублей.

