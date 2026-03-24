Двукратная олимпийская чемпионка обрадовалась проблемам с интернетом в Москве

Олимпийская чемпионка Ишмуратова увидела плюсы в проблемах с интернетом в Москве
Евгений Биятов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова положительно высказалась по поводу перебоев с мобильным интернетом в Москве. Отношением к ситуации она поделилась в интервью Sport24.

«Проблемы с интернетом в Москве? Я очень даже радуюсь, что есть такие проблемы. Мы настолько прикипели к телефонам, что, если вдруг ты его оставил дома, это катастрофа. Все общение у нас там. Мы разучились разговаривать друг с другом. Мы не знаем соседей. Дай бог, чтобы мы здороваться не перестали, а то, думаю, мы скоро можем с этим перестать: не знаешь человека и чего с ним здороваться?» — подчеркнула спортсменка.

Она заявила, что хотя для туристов или гостей города такие проблемы могут быть серьезными, однако отсутствие интернета открывает время для других занятий.

Ишмуратова также отметила, что ее работа военнослужащей ограждает ее от чрезмерной зависимости от интернета, так как на совещаниях разрешены только кнопочные аппараты.

Недавно в сети появилась информация о сбоях в работе мобильного интернета и связи в центре Москвы. Сообщалось, что в центральных районах столицы также наблюдались проблемы с Wi-Fi.

Ранее в Москве заработали «белые списки» интернет-сервисов и сайтов.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
