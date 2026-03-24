Два человека погибло в результате взрыва в жилом доме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов на улице Павла Корчагина, по его данным, пострадали четыре человека, двое из них спасти не удалось. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

«Люди эвакуированы из двух домов. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате. На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших. Пострадало 4 человека, им оказывается помощь в больнице», — говорится в публикации.

По информации СМИ, после детонации пламя охватило здание. Изначально площадь распространения была равна примерно четырем квартирам. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате ЧП были повреждены припаркованные автомобили.

До этого глава региона рассказал, что На месте чрезвычайной ситуации работают спасатели. В настоящее время жильцов эвакуируют, пострадали минимум четыре человека, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

