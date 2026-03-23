В Колумбии подтвердили спасение 77 военных после крушения самолета

Президент Петро: 77 человек спасены после крушения самолета Hercules в Колумбии

В Колумбии по меньшей мере 77 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС республики. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

«К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых... Состояние 43 человек пока не установлено», — написал он.

Также, по словам президента, как минимум один человек не выжил.

Власти пока не знают, из-за чего произошло крушение самолета.

Незадолго до этого командующий Воздушно-космическими силами Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда рассказал, что на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

5 марта транспортный самолет ВВС Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
