В Колумбии подтвердили спасение 77 военных после крушения самолета

Президент Петро: 77 человек спасены после крушения самолета Hercules в Колумбии

В Колумбии по меньшей мере 77 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС республики. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

«К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых... Состояние 43 человек пока не установлено», — написал он.

Также, по словам президента, как минимум один человек не выжил.

Власти пока не знают, из-за чего произошло крушение самолета.

Незадолго до этого командующий Воздушно-космическими силами Колумбии генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда рассказал, что на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа.

