СМИ назвали дату, в которую США хотят завершить войну в Иране

Соединенные Штаты планируют завершить войну в Иране 9 апреля, чтобы президент США Дональд Трамп мог приехать в Израиль для получения национальной премии. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

«Завершение войны 9 апреля позволит Трампу приехать в израильский День независимости, чтобы получить Премию Израиля», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2025 года Нетаньяху во время своего визита в поместье Трампа в Мар-а-Лаго заявил, что президент США удостоен престижной Премии Израиля, которая ранее вручалась исключительно израильтянам. Он пригласил лидера Соединенных Штатов посетить Израиль по случаю вручения этой премии, которая традиционно проходит в День независимости еврейского государства. По иудейскому календарю он будет отмечаться с вечера 21 по вечер 22 апреля.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поступает множество противоречивых заявлений о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп передумал получать Нобелевскую премию мира.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
