Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что если Киев продолжит игнорировать возможность переговоров и эскалировать конфликт, то в скором времени ему придется принять новые, менее выгодные условия урегулирования. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Поскольку киевский режим к этому (переговорному решению конфликта. — прим. ред.) не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам Небензи, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление России к разрешению конфликта путем переговоров и достижению целей специальной военной операции (СВО) дипломатическими средствами.

До этого российский дипломат указал, что украинское руководство отдает предпочтение участию в конфликтах за рубежом, нежели урегулированию ситуации внутри страны.

