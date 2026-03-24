Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Небензя заявил о новых условиях урегулирования для Киева

Eduardo Munoz Alvarez/AP

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что если Киев продолжит игнорировать возможность переговоров и эскалировать конфликт, то в скором времени ему придется принять новые, менее выгодные условия урегулирования. Слова дипломата приводит ТАСС.

«Поскольку киевский режим к этому (переговорному решению конфликта. — прим. ред.) не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам Небензи, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление России к разрешению конфликта путем переговоров и достижению целей специальной военной операции (СВО) дипломатическими средствами.

До этого российский дипломат указал, что украинское руководство отдает предпочтение участию в конфликтах за рубежом, нежели урегулированию ситуации внутри страны.

Ранее Небензя на заседании Совбеза ООН обсудил свои украинские корни, вызвав спор с украинской делегацией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!