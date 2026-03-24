Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Сенат США одобрил кандидатуру нового министра внутренней безопасности

Сенат утвердил сенатора Маллина министром внутренней безопасности США
Daniel Heuer - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский сенат утвердил Маркуэйна Маллина на пост главы министерства внутренней безопасности США. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Кандидатуру Маллина поддержали 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Для утверждения в сенате достаточно простого большинства.

49-летний республиканец Маллин, являющийся индейцем чероки, представляет в сенате штат Оклахома.

5 марта министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была отстранена от должности. По данным газеты New York Post, отстранение связано со служебным романом министра.

До этого администрация президента США организовала проверку исполнения обязанностей Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота. 24 января сотрудник американской иммиграционной службы выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где проходила операция по поиску нелегалов.

Ранее министра внутренней безопасности США вызвали на ковер из-за ситуации в Миннесоте.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!