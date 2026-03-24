Сенат США одобрил кандидатуру нового министра внутренней безопасности

Американский сенат утвердил Маркуэйна Маллина на пост главы министерства внутренней безопасности США. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Кандидатуру Маллина поддержали 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Для утверждения в сенате достаточно простого большинства.

49-летний республиканец Маллин, являющийся индейцем чероки, представляет в сенате штат Оклахома.

5 марта министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была отстранена от должности. По данным газеты New York Post, отстранение связано со служебным романом министра.

До этого администрация президента США организовала проверку исполнения обязанностей Ноэм из-за роста напряженности в штате Миннесота. 24 января сотрудник американской иммиграционной службы выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где проходила операция по поиску нелегалов.

