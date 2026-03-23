Как отдыхаем в мае 2026 года: выходные и праздничные дни

Сколько праздничных дней будет в мае — 2026, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск

В мае 2026 года россиян ждут традиционные длинные выходные, но с одним важным нюансом. В отличие от прошлых лет, майские каникулы в этом году будут чуть короче. Как работаем и отдыхаем в мае, выгодно ли брать отпуск в этом месяце и куда можно поехать в праздничные дни — в материале «Газеты.Ru».

Как отдыхаем в мае 2026 года

В 2026 году 1 мая, Праздник Весны и Труда, приходится на пятницу. Это нерабочий праздничный день, он присоединяется к субботе и воскресенью. Таким образом, на Первомай россияне отдохнут три дня.

Другой государственный праздник, День Победы (9 мая), в этом году выпадает на субботу. Согласно трудовому законодательству, при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий после праздника рабочий день. Поэтому отдых также продлится три дня.

Таким образом, в мае 2026 года выходными днями будут:

1–3 мая (пятница, суббота, воскресенье) — в честь Праздника Весны и Труда. При этом в четверг 30 апреля россиян ждет сокращенный рабочий день.

9–11 мая (суббота, воскресенье, понедельник) — в честь Дня Победы. Пятница 8 мая — сокращенный рабочий день. Следующая за праздниками рабочая неделя будет короткой — с 12 по 15 мая (при пятидневке).

Остальные выходные месяца придутся на 16–17, 23–24 и 30–31 мая. В итоге при пятидневной рабочей неделе выходными в мае будут 12 дней, рабочими — 19.

Почему майские праздники в 2026 году не объединили? В 2021 году из-за пандемии коронавируса дни между двумя праздниками сделали выходными с сохранением зарплаты. С тех пор подобные предложения звучат регулярно. В 2026 году в Госдуме снова была поднята тема непрерывных майских праздников с 1 по 9-е число, однако инициативу не поддержали. Такие длительные выходные лягут дополнительным бременем на предприятия и экономику в целом, что в итоге отразится на потребительских ценах.

Выгодно ли брать отпуск в мае 2026 года

С финансовой точки зрения май — один из самых невыгодных месяцев для отпуска, наряду с январем. Дело в том, что отпускные рассчитываются по календарным дням, а зарплата — по рабочим. В месяце, где много праздничных дней, стоимость одного рабочего дня выше, и потеря в деньгах при уходе в отпуск становится заметнее. Поэтому, если ориентироваться на сумму отпускных, выгоднее всего в 2026 году отдыхать в июле (23 рабочих дня), в сентябре, октябре и декабре (22 рабочих дня).

Однако с точки зрения продолжительности отдыха май 2026 года открывает интересные возможности.

Если взять отпуск на пять рабочих дней — с 4 по 8 мая — можно превратить два блока праздников в один длинный период отдыха продолжительностью 11 дней подряд (с 1 по 11 мая).

HR-специалисты напоминают: если для вас важнее длительный отдых, а не максимальный размер отпускных, май подходит идеально. Если же цель — получить больше денег, лучше выбрать месяц без праздников и с максимумом рабочих дней.

Какие праздники отмечаем в мае: история и традиции

* Праздник Весны и Труда

В наши дни 1 Мая воспринимается как праздник весны, но он зародился как день борьбы рабочих за свои права. Начало было положено в США: 1 мая 1886 года в Чикаго была объявлена забастовка с требованием ввести восьмичасовой рабочий день вместо 12–15 часов непрерывной работы, как это было принято на заводах и фабриках. Протест охватил Детройт, Нью-Йорк и другие города. Кровопролитные столкновения демонстрантов с полицией произошли 3–4 мая. В результате погибли и пострадали десятки людей.

В Российской империи первые маевки так до 1917 года называли нелегальные собрания революционно настроенных рабочих, устраиваемые за городом 1 мая прошли в 1891 году. Их участники выступали не только за трудовые права, но и за смену политического строя. К 1912 году акциями протеста было охвачено до 400 тысяч человек.

После Октябрьской революции праздник 1 мая стал официальным — его назвали Днем интернационала. Со временем политическая окраска стерлась, и он превратился в Праздник Весны и Труда, объединяющий людей вне зависимости от их взглядов.

* День Победы

9 Мая 1945 года в 2:10 по московскому времени диктор Юрий Левитан зачитал по радио Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Этот день стал символом окончания Великой Отечественной войны — самой кровопролитной в истории СССР. Вечером, в 22:00, Москва салютовала победителям 30 артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Праздничный статус 9 Мая был закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

У Дня Победы множество традиций. В праздник проходят военные парады, салюты, объявляется минута молчания. Особое внимание в этот день уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. В 2000-х годах стала популярна всенародная акция «Бессмертный полк», когда люди выходят на улицы с портретами своих родных — участников войны. Ведь это не только государственный, но и глубоко личный праздник для миллионов россиян.

Куда можно поехать в мае

Речные круизы

Май — идеальное время для речных прогулок. Теплоходы отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и других городов. Продолжительность туров варьируется от 3 до 8 дней.

Фестивали

Если хочется ярких впечатлений, стоит обратить внимание на события в разных городах и регионах, запланированные на майские праздники, например:

«Фиштиваль» в Зеленоградске (Калининградская область). XII гастрономический фестиваль рыбы и морской кухни пройдет с 30 апреля по 3 мая на Музейной аллее. В 2022 году мероприятие получило гран-при Всероссийского конкурса в сфере гастротуризма.

«Цветение маральника» на Алтае. Фестиваль состоится 1 мая на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Гостей ждут гастрономические зоны с блюдами из алтайских продуктов, ремесленная ярмарка и экскурсии к местам цветения рододендрона Ледебура (маральника), склоны которого в это время покрываются розово-сиреневым «ковром».

Направления для коротких поездок

Для путешествий на 3–4 дня подойдут:

* Экскурсионные туры в Подмосковье, Тверь, Ярославль, Карелию. Эксперты рекомендуют бронировать путешествие заранее — лучше всего в марте.

* Ближнее зарубежье без визы: Узбекистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан. В мае там еще не жарко, что идеально для экскурсий, посещения виноделен и мастер-классов.

Путешествия с детьми

Для семейного отдыха подойдут интерактивные экскурсии (квесты, туры с путеводителями), а также железнодорожные поездки на туристических поездах. Из Москвы такие составы ходят в Минск, Карелию, Липецк, Кострому и Переславль-Залесский. Длительность поездок — от 1 до 4 дней.