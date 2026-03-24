Российские ученые работают над отечественной вакциной от ВИЧ

Центр Гамалеи работает над созданием российской вакцины от ВИЧ
Исследователи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России сейчас работают над созданием отечественного препарата против ВИЧ. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе Центра Владимир Гущин.

«Продолжается ранняя фаза разработки отечественной вакцины от ВИЧ, два года мы исследуем ее, по итогам доложим. Мы исследуем изменчивость вирусов популяции, эту информацию мы просто обязаны учитывать при разработке вакцины», — подчеркнул ученый.

Гущин также отметил, что российские ученые на текущем этапе пытаются воспроизвести иммунный ответ, обладающий широким спектром противовирусной активности, от различных вариантов ВИЧ у экспериментальных животных.

Ранее ученые выяснили, что пандемические вирусы могут заражать людей и без особых мутаций. Согласно исследованиям, вирусам Эбола и SARS-CoV-2 не нужны особые изменения для массового заражения. Так, анализ показал, что до перехода к человеку вирусы не проходили необычный естественный отбор и не приобретали заметных эволюционных изменений.

Ранее в организме человека нашли молекулярный «замок», сдерживающий ВИЧ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!