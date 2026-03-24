Ученый рассказал, кому больше свойственна депрессия: совам или жаворонкам?

Люди с хронотипом сов имеют статистически выше риск развития депрессии, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.

«Результаты исследований показали, что поздний хронотип («совы» (организация включена Минюстом в список иноагентов)) не только статистически связан с более высокой креативностью и инновационностью, но и одновременно с более высоким риском некоторых психических проблем. Эти связи не являются прямыми причинно-следственными, но имеют несколько научных объяснений. Главная причина повышенного риска депрессии у «сов» — это социальный конфликт, связанный с так называемым social jetlag (социальный джетлаг). Он возникает, когда внутренние биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Например, «сова» естественно засыпает в 1–2 часа ночи, а работа или учеба требуют вставать в 6–7 утра», — объяснил ученый.

В результате возникает хроническое недосыпание. По словам Крутовского, это ведет к повышению уровня кортизола, нарушению серотониновой регуляции и увеличению риска депрессии и тревожности.

«Исследования показывают, что у людей с поздним хронотипом могут по-другому работать нейромедиаторы дофаминовой и серотониновой систем. Дофамин связан с поиском новизны, креативностью, мотивацией, склонностью к риску. Но та же система может быть связана с эмоциональной нестабильностью и колебаниями настроения. Таким образом, поздний хронотип связан с особенностями циркадных генов, нейромедиаторных систем мозга и взаимодействия биологии с социальным режимом. Поэтому у «сов» статистически чаще наблюдаются креативность, инновационность и гибкое мышление, но при этом также недосыпание, социальный дискомфорт и эмоциональная уязвимость. Хотя важно понимать, что это лишь вероятностные тенденции, а не жесткие правила», — заметил ученый.

