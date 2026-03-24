Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством

Korean Central News Agency/AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын официально назвал Южную Корею враждебным государством. об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее», — заявил Ким Чен Ын в своей программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

Ким Чен Ын также отметил, что любые попытки Южной Кореи посягнуть на суверенитет КНДР приведут к жесткому ответу.

«Заставим ее (Корею. — прим. ред.) без малейшего учета и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену», — предупредил он.

В конце февраля северокорейский лидер заявлял о полном отказе от каких-либо связей с Южной Кореей, подчеркивая, что между двумя странами существуют принципиально разные и враждебные позиции. Он отметил, что даже в рамках ООН эти государства зарегистрированы как отдельные единицы. По его словам, в отношениях с Сеулом «ничего не осталось», кроме «холодного расчета», основанного на национальных интересах Пхеньяна, и «решительного реагирования».

Ранее президент Южной Кореи заявил о намерении возобновить диалог с КНДР.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
