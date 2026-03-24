В США заметили мужчину, похожего на Джеффри Эпштейна

Мужчину, подозрительно похожего на Джеффри Эпштейна, сняли на видео во Флориде
amposey__27/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель Флориды стал популярным в интернете из-за поразительного сходства с финансистом Джеффри Эпштейном. Фото двойника финансиста публикует New York Post.

Прохожий заметил и заснял двойника Эпштейна, когда тот ехал по шоссе на кабриолете.

«Эпштейн жив! Эпштейн жив!» — восклицал автор видео за кадром. Этот ролик быстро стал вирусным в социальных сетях.

Мужчине, которому приписали сходство с Эпштейном, пришлось дать разъяснения. Он записал обращение в соцсетях, в котором уверял, что не имеет никакого отношения к финансисту, известному своими преступлениями.

«Я не Джеффри Эпштейн, я — Пит из Паль-Бич!» — заявил он в своем видео.

Двойник даже не заметил, что его снимают, и узнал о видео только когда его телефон заполнили сообщения и звонки. Ответное видео, которое он опубликовал в соцсетях, собрало более миллиона лайков.

Джеффри Эпштейн был подозреваемым в организации преступной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Он имел связи с высокопоставленными личностями, включая бывших президентов, политиков и миллиардеров.

Ранее норвежская кронпринцесса, уличенная в связях с Эпштейном, заявила, что ею манипулировали.

 
